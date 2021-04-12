Функционера из «Единой России» исключат из партии из-за выброшенной на обочину канистры из-под моторного масла
Главу международного партийного центра «Единой России» на Дальнем Востоке Игоря Хрущева лишат партийного билета из-за его неподобающего поведения. Поводом для исключения функционера стала запись, на которой он выбрасывает на обочину мусор
Главу международного партийного центра «Единой России» на Дальнем Востоке Игоря Хрущева лишат партийного билета из-за его неподобающего поведения. Поводом для исключения функционера из партии стала видеозапись, на которой видно, как единоросс выбрасывает из своей машины на обочину канистру.
Губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем Instagram, что он распорядился снять Игоря Хрущева с занимаемой должности за «его поступок с канистрой» еще месяц назад, однако в отставку он так и не ушел. В этой связи наказаны будут и другие члены «Единой России», которые не выполнили поручение. По словам Кожемяко, секретарь исполнительного комитета отделения «ЕР» в Приморском крае будет уволен, а все заместители получат выговоры.
«Недостойных в наших рядах не будет», - отметил Олег Кожемяко.
В марте в социальных сетях было опубликовано видео, который на одной из улиц Владивостока вышел из автомобиля Mercedes-Benz GL и выбросил пустую канистру из-под моторного масла на обочину. Инцидент был записан другим водителем на видеорегистратор.
Тогда же Олег Кожемяко назвал поведение Игоря Хрущева недостойным и предложил ему в качестве искупления вины обустроить какой-нибудь сквер и передать его жителям города. Сейчас губернатор отметил, что за месяц г-н Хрущев не принял никаких мер по участию в субботниках или оборудованию городских скверов, поэтому он должен немедленно покинуть свою должность.