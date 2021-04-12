Испания может открыться для российских туристов в конце лета
Испания может открыть свои границы для российских туристов в конце лета или в начале осени. С соответствующим заявлением выступил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро
Испания может открыть свои границы для российских туристов в конце лета или в начале осени. С соответствующим заявлением выступил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро.
Представитель туриндустрии Испании сообщил, что границы будут открыты при условии успешного ввода цифровых «коронавирусных сертификатов» (или ковид-паспортов) в странах Евросоюза, а также принятия решения о признании аналогичных документов другими государствами.
Ранее западные СМИ сообщали, что стран ЕС, для которых туристическая отрасль имеет очень важное экономическое значение, выступили за открытие границ в мае-июне. Они предлагают пускать иностранцев по предоставлению или отрицательных тестов на COVID-19, справки о наличии антител (для переболевших) или сертификата о вакцинации.