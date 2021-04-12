В «Роскосмосе» рассказали об отказе иностранных поставщиков сотрудничать с корпорацией из-за санкций
Представитель госкорпорации Максим Овчинников сообщил об отказе нескольких иностранных компаний сотрудничать с государственной корпорацией из-за антироссийских санкций США
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил об отказе нескольких иностранных компаний сотрудничать с государственной корпорацией из-за антироссийских санкций США.
Топ-менеджер «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что в 2020 году некоторые компании отказались от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа. При этом данные элементы не изготавливались ни на одном из российских предприятий. Максим Овчинников отметил, что эти поставщики оказались должны «Роскосмосу» деньги, но пока их не вернули.
По словам замдиректора космической корпорации, примерно через год элементы, которые из-за санкций отказались поставлять иностранные компании, будут производиться в России. «Страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента», - подчеркнул г-н Овчинников.