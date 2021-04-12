Депутаты предложили запретить россиянам ходить в кафе и магазины с животными
Депутаты Государственной думы России, от которых ждут законодательного закрепления поправки к Конституции о бережном и ответственном обращении с животными, подготовили очередную инициативу, которая, напротив, осложнил жизнь россиянам и их питомцам
Депутаты Государственной думы России, от которых ждут законодательного закрепления поправки к Конституции о бережном и ответственном обращении с животными, подготовили очередную инициативу, которая, напротив, осложнил жизнь россиянам и их питомцам.
На рассмотрение нижней палаты парламента внесли законопроект, который наделяет правительство полномочиями устанавливать правила посещения магазинов и кафе с животными. Документ подготовили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас в России нет четких правил посещения торговых точек и заведений общественного питания с животными, что зачастую «приводит к конфликтам» из-за того, что хозяева собак мелких пород практически с ними не расстаются. Россияне вместе с животными посещают кафе, рестораны и продуктовые супермаркеты. При этом они размещают собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов, что приводит к «загрязнению тележек».
В этой связи петербургские депутаты предлагают наделить правительство полномочиями устанавливать строгие правила посещения магазинов, кафе и других предприятий гражданами с животными.
Стоит отметить, что в российских супермаркетах граждане чаще возят в продуктовых тележках не собак мелких пород, а детей в уличной обуви, что также приводит к загрязнению тележек. Правила многих супермаркетов запрещают катать детей в продуктовых тележках (за исключением специальных), но родители этот запрет игнорирует, что также приводит к конфликтам.
Напомним, что ранее широкий общественный резонанс вызвал законопроект депутатов от «Единой России», который разрешает убивать бездомных животных в приютах «гуманными способами». Действующее законодательство предполагает применение в отношении безнадзорных животных отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск.
Россияне назвали данный законопроект «живодерским» и напомнили партии власти, что принятые поправки к Конституции предполагают защиту животных, а не их истребление. Руководство «Единой России» поспешило отозвать скандальный законопроект.