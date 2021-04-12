Латвия подготовилась к полной приостановке импорта электроэнергии из России
Власти Латвии сообщили о «пробной» полной приостановке импорта электроэнергии из России. Одновременно с этим для компенсации импорта республика повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции
Власти Латвии сообщили о «пробной» полной приостановке импорта электроэнергии из России. Одновременно с этим для компенсации импорта республика повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции.
8 и 11 апреля были проведены испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ, сообщает «КоммерсантЪ».
Примечательно, что власти Латвии не стали предупреждать Россию о тестовом отключении импорта электроэнергии. Российская сторона узнала об отключении ЛЭП от Белоруссии.
Кроме того, эксперимент Латвии обрушил спрос и цены на электроэнергию внутри России. По данным «СКМ Маркет Предиктор», на Урале и в центральной России цена на электроэнергию на сутки вперед снизилась на 1%, или на 14 рублей (до 1370 рублей за 1 МВт•ч). При этом в Калужской и Брянской областях цены упали на 36 рублей за 1 МВт•ч.
Отметим, что два года назад Литва, Эстония и Латвия приняли решение полностью отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии. Прибалтийские государства планируют синхронизировать свои энергосистемы с европейскими странами, после чего окончательно подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.