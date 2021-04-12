Суд прекратил дело против экс-начальника ОМВД «Тверское» из-за пропажи 9 млн рублей из рабочего сейфа
Тверской райсуд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего начальника ОМВД Тверского района полковника Евгения Сойнова, которого обвиняли в халатности из-за пропажи крупной суммы из рабочего сейфа
Тверской райсуд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего начальника ОМВД Тверского района полковника Евгения Сойнова, которого обвиняли в халатности из-за пропажи крупной суммы из рабочего сейфа.
Речь идет о 9 миллионах рублей в разной валюте, которые были изъяты у фигуранта дела о теневом обналичивании денежных средств. Деньги находились в сейфе в рабочем кабинете полицейского начальника.
По данным «Московского Комсомольца», спустя некоторое время дело против мужчины о теневом обналичивании денег было закрыто. Однако когда настало время вернуть бывшему подозреваемому его деньги, выяснилось, что они пропали.
В отношении экс-начальника ОМВД «Тверское» возбудили уголовное дело по статье «Халатность». К настоящему времени срок давности по этой статье истек, поэтому дело против полковника Евгения Сойнова было закрыто.
Отметим, что в Москве это уже не первое уголовное дело против полицейских из-за пропажи изъятых у подозреваемых денег. Так, в конце марта в краже 25 млн рублей из рабочего сейфа заподозрили начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району.