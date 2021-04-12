Друг президента Аркадий Ротенберг раскрыл свои гостиничные активы в Крыму
Бизнесмен с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу республики и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов»
Миллиардер, «король госзаказов» и близкий друг президента России Аркадий Ротенберг раскрыл свои активы в Крыму и размер инвестиций в полуостров.
Бизнесмен с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу республики и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов», сообщает РБК со ссылкой на представителя миллиардера.
Все санатории, кроме «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма». Санаторий «Жемчужина» в настоящее время не функционирует. В реконструкцию бывших советских санаториев миллиардер намерен вложить 15 млрд рублей.
Представитель Аркадия Ротенберга сообщил, что указанные санатории вошли в список его активов в 2019 году, однако в сентябре того же года в окружении бизнесмена отрицали информацию о том, что он как-то связан с крымскими санаториями.
Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах Минимущества Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». Санаторий «Жемчужина» возле знаменитого замка «Ласточкино гнездо» был продан властями республики за 529 млн рублей.
Все торги выиграло ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), которым владели экс-главком Ракетных войск Владимир Зарицкий (95% акций) и УК «Визант Групп» (5%). Последнюю контролировал Денис Козорез. В начале этого года г-н Зарицкий в интервью изданию «Проект» заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. Сейчас это ООО принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс», в состав которого в 2019 году вошел Аркадий Ротенберг.