Власти Франции экстрадировали в Россию чеченца, который сообщил о похищении и пытках на родине
Власти Франции выдали России Магомеда Гадаева, который был похищен чеченскими силовиками и удерживался на базе ОМОНа около пяти месяцев, но смог сбежать из страны
Власти Франции выдали России Магомеда Гадаева, который был похищен чеченскими силовиками и удерживался на базе ОМОНа около пяти месяцев, но смог сбежать из страны.
После отъезда во Францию Магомед Гадаев рассказал о пытках на родине, а также вошел в «Ассамблею чеченцев Европы», представляющей интересы представителей диаспоры. Мужчина рассказывал, что его похитили чеченские силовики и около 5 месяцев удерживали на базе ОМОНа. По данным «Новой газеты», силовики планировали «вывезти Гадаева и других задержанных в горы и расстрелять как боевиков».
Магомед Гадаев уехал во Францию в 2010 году, а задержан он был осенью 2020 года после того, как 18-летний выходец из Чечни Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати.
Гадаева поместили в депортационный лагерь, однако высылку приостановили из-за его заражения коронавирусом. Перед вылетом чеченец вскрыл себе живот в депортационной тюрьме. Из Москвы мужчину доставили в Новый Уренгой к брату, а местные полицейские передали его чеченским коллегам.