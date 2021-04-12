12 апреля 2021, 07:59
Автомобилистам напомнили о новом штрафе за несвоевременную смену шин
Российские власти напомнили автомобилистам, что с 1 июня для них вводится новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о несвоевременной смене летней и зимней резины
Фото: kuzneck.pnzreg.ru
Российские власти напомнили автомобилистам, что с 1 июня для них вводится новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о несвоевременной смене летней и зимней резины.
Штраф за езду на летних или зимних шинах в несоответствующий сезон составил 500 рублей. Водителям запрещается передвигаться на зимней резине в июне, июле и августе, а на летней - в декабре, январе и феврале, сообщает НТВ.
Региональным властям разрешено корректировать сроки езды на летней и зимней резине в соответствии с климатическими условиями в конкретном субъекте федерации. Для северных регионов зимний автомобильный сезон могут расширить с октября по март или апрель.