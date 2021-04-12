Журналист «Радио Свобода» получил анонимное бумажное письмо с угрозами
Журналист «Радио Свобода» (СМИ включено Минюстом в реестр инагентов) Антон Сергиенко получил бумажное письмо с угрозами. Неизвестные предупреждают его, что наблюдают за ним, а его деятельность не останется незамеченной
Журналист «Радио Свобода» (СМИ включено Минюстом в реестр инагентов) Антон Сергиенко получил бумажное письмо с угрозами. Неизвестные предупреждают его, что наблюдают за ним, а его деятельность не останется незамеченной.
Антон Сергиенко рассказал «Эху Москвы», что письмо было запечатано в простой конверт и лежало в его почтовом ящике. Автор письма обвинил журналиста в «предательстве Родины», а также сообщил, что наблюдает за ним и знает, где он живет.
«Ты трудишься на американском радио, а мы таких очень «ценим». Как и вся радио свобода, вы пособники террора, протекторат ЛГБТ, содомии, мракобесия и развала России», - написал аноним.
Сергиенко отметил, что не будет обращаться в полицию из-за письма с угрозами, так как «это бесполезно». Отметим, что российские правоохранительные органы крайне неохотно расследуют дела об угрозах или нападениях на независимых журналистов и политиков.
Антон Сергиенко освещал массовые протесты в поддержку Алексея Навального, которые прошли в конце января текущего года, а феврале домой сотрудники полиции опросили соседей журналиста, а также сломали ему почтовый ящик.