Российские иммунологи запатентовали спрей для носа против коронавируса
Институт иммунологии, который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получил патент на препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекцией в виде спрея для носа
Институт иммунологии, который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получил патент на препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекцией в виде спрея для носа.
Это спрей для носа и ингаляции под названием МИР-19 («Малая интерферирующая РНК»).
Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова назвал «спрей от COVID-19» уникальным препаратом, который безопасен для человека, не влияет на иммунитет, но эффективно «выключает» копирование вирус и предотвращает самые тяжелые формы инфекции.
Ранее о создании вакцины против коронавируса в виде капель для носа сообщал научный центр имени Гамалеи, специалисты которого создали препарат «Спутник V». В организации уточнили, что такие капли можно будет использовать для маленьких детей.