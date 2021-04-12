Сотрудники ФСБ провели выемку документов в «Ростелекоме» по делу о махинациях с тендерами
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в офисе ПАО «Ростелеком» по делу о мошенничестве с тендерами государственной компании
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в офисе ПАО «Ростелеком» по делу о мошенничестве с тендерами государственной компании. По результатам обысков в этом деле могут появиться новые обвиняемые.
Источник ТАСС сообщил, что следственные мероприятия в московском офисе «Ростелекома» проводили сотрудники ФСБ России. Сейчас ведомство проверяет реализацию ряда государственных контрактов компании. Речь идет о тендерах, которые выиграли дочерние и аффилированные фирмы.
По версии следствия, аффилированные с «Ростелекомом» подрядчики завышали объемы выполненных контрактных работ и выставляли заказчику подложные счета. В свою очередь «кураторы» из «Ростелекома» игнорировали противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.
В конце марта текущего года силовики провели в рамках дела о мошенничестве с тендерами обыски в подмосковном доме заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александра Варева. Пока он остается в статусе свидетеля.
Под арестом по делу о тендерах «Ростелекома» находятся бизнесмен Андрей Шмитько, глава департамента АО «Ай-теко» Игорь Колпаков и начальник управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы «Информационный город» Олег Филимонов.