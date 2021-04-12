В Ленобласти обманутые дольщики провели митинг с требованием достроить их дом
В городе Всеволожск Ленинградской области в минувшие выходные прошел митинг обманутых дольщиков компании «Элемент-бетон». Соинвесторы жилья, которые рискуют остаться и без денег и без квартир, пригрозили начать голодовку
В городе Всеволожск Ленинградской области в минувшие выходные прошел митинг обманутых дольщиков компании «Элемент-бетон». Соинвесторы жилья, которые рискуют остаться и без денег и без квартир, пригрозили начать голодовку.
Участники протестной акции заявили, что собираются выходить на митинги до тех пор, пока «строительная техника не вернется на стройку».
Один из обманутых дольщиков Даниила Денеки рассказал «МБХ медиа», что около 500 семей требуют достроить жилой комплекс «Финские кварталы» в деревне Лупполово Ленинградской области. Согласно контрактам долевого строительства, свои квартиры они должны были получить еще в 2018 году, сообщает «МБХ медиа».
В 2019 году компания «Элемент-бетон» была признана банкротом. Администрация Ленинградской области пыталась привлечь к достройке дома компанию «Таймс», но так и не смогла с договориться с застройщиком.
Стоит отметить, что чиновники из администрации Всеволожского района согласовали обманутым дольщикам площадку под митинг, которая была перегорожена забором. В итоге гражданам пришлось проводить свою акцию вдоль дороги.