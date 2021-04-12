12 апреля 2021, 01:14
В Иране на заводе по обогащению урана произошла авария. За этим может стоять «Моссад»
В иранском Натанзе произошла авария в распределительной электросети на ядерном объекте. Вице-президент страны и глава Организации атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что авария стала следствием теракта
Фото: mirnov.net
В иранском Натанзе произошла авария в распределительной электросети на ядерном объекте. Вице-президент страны и глава Организации атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что авария стала следствием теракта.
Чиновник призвал международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии противостоять «ядерному терроризму», сообщает РИА Новости.
Али Акбар Салехи также предупредил, что у Ирана есть право принять ответные меры в отношении виновника происшествия.
Между тем, израильская радиостанция KAN со ссылкой на разведку сообщила, что специалисты «Моссада» устроили кибератаку на один из ядерных объектов Ирана.
Журналисты радиостанции подчеркнули, что за инцидентом на заводе по обогащению урана в Натанзе стоят именно израильтяне.