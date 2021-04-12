ЕС после обысков у Романа Анина потребовал от Кремля прекратить преследование журналистов
Евросоюз выпустил официальное заявление по поводу обысков по месту жительства главного редактора «Важных историй» Романа Анина. В этом заявлении говорится о недопустимости преследования журналистов, которые занимаются расследованиями
Евросоюз выпустил официальное заявление по поводу обысков по месту жительства главного редактора «Важных историй» Романа Анина. В этом заявлении говорится о недопустимости преследования журналистов, которые занимаются расследованиями.
В ЕС заявили, что СМИ должны рассказывать об общественно значимых темах, власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять профессиональную деятельность, а не препятствовать ей и не запугивать корреспондентов.
В заявлении Европейской службы внешних связей также отмечается, что в России в последние годы ухудшилась ситуация со свободой слова в СМИ, сократилось пространство для деятельности независимых журналистов и гражданского общества. В этой связи ЕС напомнил Кремлю о необходимости соблюдать свои международные и национальные обязательства.
Напомним, в минувшую пятницу сотрудники ФСБ пришли с обысками к Роману Анину, изъяли у него все телефоны, ноутбук и флэшки, после чего отвезли его на допрос. Главред от дачи показаний отказался, поэтому в понедельник ему назначили повторный допрос.
Пока Роман Анин проходит свидетелем по уголовному делу о «нарушении неприкосновенности частной жизни», из-за расследования о дорогостоящей яхте, которую связывали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Текст был опубликован в «Новой газете» пять лет назад, а суд обязал издание написать опровержение. Однако сейчас выяснилось, что дело было возобновлено в марте текущего года - за 5 месяцев до истечения срока давности.