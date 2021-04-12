Голландский телеканал обнародовал запись разговоров фигурантов дела о сбитом под Донецком «Боинге»
Голландские журналисты получили подтверждение версии о причастности российского комплекса «Бук» к крушению пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» под Донецком в июле 2014 года
Голландские журналисты получили подтверждение версии о причастности российского комплекса «Бук» к крушению пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» под Донецком в июле 2014 года. Речь идет о записи телефонных разговоров фигурантов дела об авиакатастрофе, которые были перехвачены Службой безопасности Украины (СБУ).
Голландская телерадиокомпания Nieuwsuur (NOS) сообщает, что украинские спецслужбы перехватили тысячи телефонных разговоров Сергея Дубинского, который занимал должность замглавы Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сейчас он является одним из основных фигурантов дела о сбитом «Боинге».
В своих телефонных разговорах Дубинский говорит о ЗРК «Бук». По данным международной следственной группы, малазийский самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского «Бука». Этот комплекс был доставлен на Донбасс в день катастрофы, а затем вернулся обратно в воинскую часть Курской области.
Из телефонных разговоров Сергея Дубинского также стало ясно, что российские власти участвовали в военно-стратегических решениях на востоке Украины. Через полчаса после падения малазийского «Боинга» Дубинский узнал от подчиненных, что они якобы сбили украинский истребитель, а позже он узнал, что крушение потерпел не военный, а гражданский самолет.
Тогдашний замглавы Минобороны ДНР потребовал объяснений от подчиненных, на что они сообщили, что лайнер «Малазийских авиалиний» был подбит украинским военным самолетом, а сами они выстрелили по истребителю из «Бука».
По данным телеканала NOS, тот факт, что Сергей Дубинский и его подчиненные не знали, куда стреляли из «Бука», не имеет значения для предъявления им обвинения в гибели пассажиров и экипажа рейса.
Напомним, что помимо Сергея Дубинского по делу о крушении самолета в Донецкой области проходят экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин и его подчиненные Олег Пулатов и Леонид Харченко. Всем им предъявлено обвинение в том, что они доставили ЗРК «Бук» с территории России на Украину.