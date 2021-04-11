New York Times назвал Россию лидером по количеству смертей от COVID-19
Журналисты издания New York Times провели собственные исследования, касающиеся ситуации с коронавирусом в России, и пришли к выводу, что страна стала лидером по избыточной смертности от новой инфекции
Журналисты издания New York Times провели собственные исследования, касающиеся ситуации с коронавирусом в России, и пришли к выводу, что страна стала лидером по избыточной смертности от новой инфекции.
В статье New York Times говорится, что с апреля по декабрь 2020 года смертность в России от COVID-19 выросла на 28% и составила 362,3 тысячи избыточных смертей. В этой связи издание ставит под сомнение заявления президента Владимира Путина об успешной борьбе с коронавирусом в России.
По данным Росстата, в России за весь 2020 год и первые два месяца 2021 года скончались 223 905 россиян COVID-19. При этом статистика оперативного штаба говорит, что от коронавируса с начала пандемии скончались 99 633 человека.
На втором месте по уровню смертности от COVID-19, по данным New York Times, оказалась Испания (рост составил 23%), на третьем - Италия (рост 29%), на четвертом - Великобритания и США (17%).