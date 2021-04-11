11 апреля 2021, 12:27
Хакеры опубликовали в открытом доступе данные 1,3 млн пользователей Clubhouse
В базе указаны имена пользователей Clubhouse, ссылки на их фотографии и сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также в доступе оказалась информация о людях, которые отправляли этим пользователям приглашения для регистрации в Clubhouse
Фото: club-tm.ru
Хакеры опубликовали в открытом доступе данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.
Портал CyberNews сообщает, что база данных была выложена на сетевом форуме, который пользуется популярностью у хакеров. В базе указаны имена пользователей Clubhouse, ссылки на их фотографии и сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также в доступе оказалась информация о людях, которые отправляли этим пользователям приглашения для регистрации в Clubhouse.
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что слитые в открытый доступ данные могут использоваться хакерам для совершения фишинговых атак.