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Общество
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11 апреля 2021, 12:27

Хакеры опубликовали в открытом доступе данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

В базе указаны имена пользователей Clubhouse, ссылки на их фотографии и сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также в доступе оказалась информация о людях, которые отправляли этим пользователям приглашения для регистрации в Clubhouse

Хакеры опубликовали в открытом доступе данные 1,3 млн пользователей Clubhouse
Фото: club-tm.ru

Хакеры опубликовали в открытом доступе данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.

Портал CyberNews сообщает, что база данных была выложена на сетевом форуме, который пользуется популярностью у хакеров. В базе указаны имена пользователей Clubhouse, ссылки на их фотографии и сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также в доступе оказалась информация о людях, которые отправляли этим пользователям приглашения для регистрации в Clubhouse.

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что слитые в открытый доступ данные могут использоваться хакерам для совершения фишинговых атак.

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