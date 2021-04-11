Фильмы Алексея Навального получили премию «Белый слон»
Фильмы-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексея Навального получили премию «Белый слон». Самые резонансные антикоррупционные расследования были представлены в номинации «Событие года»
Фильмы-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексея Навального получили премию «Белый слон». Самые резонансные антикоррупционные расследования были представлены в номинации «Событие года».
Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен отметил, что за свою жизнь вручил много призов, но впервые он вручает награду человеку, который находится в тюрьме «по заведомо ложному обвинению». Приз на Алексея Навального получила представитель ФБК Александра Дубровская.
Напомним, что предложение присудить фильмам Навального премию «Белый слон» спровоцировало раскол в Гильдии киноведов и кинокритиков. Большая часть экспертов «Белого слона» поддержала инициативу вручить премию Навальному и его творческой группе. Глава Союза кинематографистов Никита Михалков выступил против, а режиссер Андрей Кончаловский в знак протеста попросил исключить его картину «Дорогие товарищи» из списка номинантов на премию «Белый слон». Это решение связали с тем, что ряд фильмов Кончаловского спонсировал миллиардер Алишер Усманов, который ранее судился с Навальным из-за упоминания в расследовании «Он вам на Димон» о тайных активах экс-премьера Дмитрия Медведева.