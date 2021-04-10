Фонды из расследования «Он вам не Димон» получили прибыль в 676 млн рублей
Некоммерческие фонды, которые фигурируют в резонансном расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», получили за прошлый год чистую прибыль в размере 676 млн рублей
Некоммерческие фонды, которые фигурируют в резонансном расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Алексея Навального «Он вам не Димон», получили за прошлый год чистую прибыль в размере 676 млн рублей.
Лидером по размеру дохода стал фонд «Дар», который заработал 377,2 млн рублей, что на 14,5% больше, чем в 2019 году.
«Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта» получил чистую прибыль в размере 190,2 млн рублей (+ 18,7%), фонд «Градислава» — 84,5 млн рублей (+ 116,6%), а «Соцгоспроект» — 24,4 млн рублей (+108,7%), сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность организаций.
Общая прибыль фондов, которые борцы с коррупцией связывают с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, оказалась на 136 млн рублей выше, чем за 2019 год.
Большую часть средств, поступивших на счета фондов, составляют «добровольные имущественные взносы и пожертвования». Причем фонд «Градислава» стал единственным, кто не получал пожертвования в прошлом году, однако на его счета поступили «целевые взносы» в размере 500 млн рублей.
В отчетности также указано, что все указанные фонды потратили 2,84 млрд рублей на «иные мероприятия» и еще 429,5 млн рублей - на содержание аппарата управления фондов.
В расследовании «Он вам не Димон» рассказывается о тайных поместьях и виноградниках Дмитрия Медведева, которые официально оформлены на указанные выше фонды. Последними руководит однокурсник бывшего премьера Илья Елисеев. Сам он заявил, что его фонды занимаются исключительно благотворительностью и никак не связаны с Медведевым.
В расследовании ФБК также утверждалось, что один из фондов получил от миллиардера Алишера Усманова особняк на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. Этот фрагмент позже Мосгорсуд обязал удалить из расследования по иску бизнесмена.