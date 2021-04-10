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10 апреля 2021, 16:34

В Турции автобус с россиянами перевернулся на обледенелой дороге. Одна туристка погибла

В Турции на трассе Конья - Аксарай произошли сразу две аварии с автобусами. В одном из транспортных средств находились российские туристы, которые направлялись из Измира в Каппадокию

В Турции автобус с россиянами перевернулся на обледенелой дороге. Одна туристка погибла
Фото: Mash

В Турции на трассе Конья - Аксарай произошли сразу две аварии с автобусами. В одном из транспортных средств находились российские туристы, которые направлялись из Измира в Каппадокию.

В посольстве России в Анталии сообщили, что в результате ДТП пострадали 26 россиян, одна женщина скончалась от полученных травм. Это 43-летняя Елена Автайкина. Всего в автобусе ехали 32 туриста.

Телеграм-канал Mash сообщает, что все туристы - клиенты  туроператора «Пегас туристик».

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось. 

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