10 апреля 2021, 16:34
В Турции автобус с россиянами перевернулся на обледенелой дороге. Одна туристка погибла
В Турции на трассе Конья - Аксарай произошли сразу две аварии с автобусами. В одном из транспортных средств находились российские туристы, которые направлялись из Измира в Каппадокию
Фото: Mash
В Турции на трассе Конья - Аксарай произошли сразу две аварии с автобусами. В одном из транспортных средств находились российские туристы, которые направлялись из Измира в Каппадокию.
В посольстве России в Анталии сообщили, что в результате ДТП пострадали 26 россиян, одна женщина скончалась от полученных травм. Это 43-летняя Елена Автайкина. Всего в автобусе ехали 32 туриста.
Телеграм-канал Mash сообщает, что все туристы - клиенты туроператора «Пегас туристик».
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.