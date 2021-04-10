Мошенники стали использовать биометрические данные клиентов банков для оформления кредитов
В столичной полиции сообщили, что жертвами таких мошенничеств становятся граждане, которые ранее подключили услугу идентификации по биометрическим данным
В Москве участились случаи использования мошенниками голосовых ответов клиентов банков для оформления кредитов. В столичной полиции сообщили, что жертвами таких мошенничеств становятся граждане, которые ранее подключили услугу идентификации по биометрическим данным.
Злоумышленники в основном звонят клиентам банков, которые предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным. Особенно их интересуют клиенты, которые подключили услугу распознавания голоса. Далее мошенники в телефонном разговоре задают жертве вопросы, на которые нужно отвечать «да» и «нет». Разговор при этом записывается, а голос клиента используется для оформления кредита, сообщает ТАСС.
Клиенты банков обнаруживают обман уже после получения сообщений о списании денежных средств или о просроченной выплате по кредиту.
Полицейские рекомендуют гражданам отвечать мошенникам, что они сами придут в отделение банка, а по телефону ничего оформлять не будут. Также клиентам банков рекомендуют устанавливать кодовые слова для совершения операций и лимит на снятие средств.