Роман Анин подтвердил, что обыск у него провели из-за статьи о бывшей жене главы «Роснефти»
Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин, которого в ночь на 10 апреля увезли на допрос в Следственный комитет после шестичасового обыска отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин, которого в ночь на 10 апреля увезли на допрос в Следственный комитет после шестичасового обыска отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
На выходе из Следственного комитета Роман Анин подтвердил, что обыски проводились в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Это дело было возбуждено еще в 2016 году из-за статьи о роскошной яхте «Принцесса Ольга», которую связывали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и его теперь уже бывшей женой Ольгой (дело возбудили по ее заявлению). Статья вышла в «Новой газете», в которой ранее работал Анин, а позже суд по иску г-на Сечина обязал редакцию написать опровержение.
Дело о нарушении неприкосновенности частной жизни было приостановлено, а в конце марта текущего года его возобновили. Дело могли возобновить из-за того, что через пять месяцев истекал срок давности по данной статье.
Адвокат главреда «Важных историй» Анна Ставицкая сообщила, что следователи намерены вызвать его повторно на допрос в понедельник.
Роман Анин также сообщил, что в ходе обыска силовики изъяли у него все телефоны, компьютер и другие электронные устройства, в том числе и те, которые ему не принадлежат. Адвокат Василий Грищук отметил, что «следователей особо интересовали документы на английском, банковские карточки и фото Романа с учебы в США».
Роман Анин является лауреатом Пулитцеровской премии в номинации за объяснительную журналистику. Он является соавтором расследований об офшорных компаниях российских чиновников на основе слитого «панамского досье», о стремительном росте благосостояния зятя президента Кирилла Шамалова (уже бывшего), а также недавнего расследования «Танцовщица для «Роснефти»», из-за которого госкомпания подала в суд на несколько изданий.