В Пекине кафе и магазины стали маркировать по числу привитых от коронавируса сотрудников
В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других общественных заведений появились наклейки разных цветов, которые показывают долю сотрудников, сделавших прививку от коронавируса
В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других общественных заведений появились наклейки разных цветов, которые показывают долю сотрудников, сделавших прививку от коронавируса.
Как сообщает The Guardian, инициатива «маркировки» различных учреждений в зависимости от числа привитых сотрудников принадлежит городским властям. Так, фирмы с 80% вакцинированных от COVID-19 работников отмечаются наклейкой зеленого цвета. Если в компании сделали прививку 40-80% сотрудников, то наклейка будет голубого цвета, а если доля привитых меньше 40% - красного цвета.
Пекинские предприниматели отмечают, что теперь вакцинация помогает повысить продажи, так как клиенты чаще выбирают предприятия с зелеными наклейками.
По данным китайских властей, по состоянию на начало апреля в стране сделали прививку от коронавируса 145 млн человек.