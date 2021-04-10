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10 апреля 2021, 00:43

В Пекине кафе и магазины стали маркировать по числу привитых от коронавируса сотрудников

В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других общественных заведений появились наклейки разных цветов, которые показывают долю сотрудников, сделавших прививку от коронавируса

В Пекине кафе и магазины стали маркировать по числу привитых от коронавируса сотрудников
Фото: niklife.com.ua

В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других общественных заведений появились наклейки разных цветов, которые показывают долю сотрудников, сделавших прививку от коронавируса.

Как сообщает The Guardian, инициатива «маркировки» различных учреждений в зависимости от числа привитых сотрудников принадлежит городским властям. Так, фирмы с 80% вакцинированных от COVID-19 работников отмечаются наклейкой зеленого цвета. Если в компании сделали прививку 40-80% сотрудников, то наклейка будет голубого цвета, а если доля привитых меньше 40% - красного цвета.

Пекинские предприниматели отмечают, что теперь вакцинация помогает повысить продажи, так как клиенты чаще выбирают предприятия с зелеными наклейками.

По данным китайских властей, по состоянию на начало апреля в стране сделали прививку от коронавируса 145 млн человек.

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