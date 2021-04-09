Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главреду «Важных историй»
Сотрудники ФСБ России провели обыск у главного редактора независимого издания «Важные истории» Романа Анина. В редакции предположили, что визит силовиков связан с одним из журналистских расследований
Сотрудники ФСБ России провели обыск у главного редактора независимого издания «Важные истории» Романа Анина. В редакции предположили, что визит силовиков связан с одним из журналистских расследований.
Позже адвокат Анна Ставицкая сообщила в Twitter, что обыски у Романа Анина проводятся в рамках уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения». Обыски санкционировала судья Басманного райсуда Москвы Ирина Вырышева.
По словам адвоката, уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году и возобновлено 24 марта 2021 года.
В Twitter «Важных историй» сообщается, что уголовное дело может быть связано со статьей «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», которая была опубликована в «Новой газете». Позже Басманный суд обязал редакцию написать опровержение.