«Аэрофлот» потратит 4,4 млн рублей на еду от Black Star Burger для пассажиров задерживающихся рейсов
Национальная авиакомпания «Аэрофлот» выделила 4,4 млн рублей на питание своих пассажиров в ресторанах сети Black Star Burger, которая связана с рэпером Тимати (Тимур Юнусов)
Национальная авиакомпания «Аэрофлот» выделила 4,4 млн рублей на питание своих пассажиров в ресторанах сети Black Star Burger, которая связана с рэпером Тимати (Тимур Юнусов).
Перевозчик опубликовал на портале госзакупок тендер, по условиям которого для обеспечения питания пассажиров в «сбойных ситуациях» (видимо имеются ввиду задержки рейсов) планируется заказать 12 400 порций фаст-фуда 357 рублей за позицию, сообщают «Открытые медиа».
Отметим, что базовым для «Аэрофлота» аэропортом является «Шереметьево». Ккафе сети Black Star Burger располагается в «стерильной зоне» терминала B, обслуживающего внутренние рейсы «Аэрофлота». Судя по всему, авиакомпания планирует кормить бургерами от Тимати пассажиров в случае длительной задержки рейсов.
Бренд Black Star Burger принадлежит компании «Блэк Стар Фудс». 17% акций принадлежит Тимати, 49% - Юрию Левитасу, 17%Чассу Вальтеру и еще 17% - Павлу Курьянову.