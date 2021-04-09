Российские власти могут приостановить авиасообщение с Турцией из-за ввоза различных штаммов COVID-19
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой обсудит вопрос прекращения авиационного сообщения с Турцией
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой обсудит вопрос прекращения авиационного сообщения с Турцией. Этот вопрос был поднят властями в связи с участившимися случаями завоза туристами различных мутаций коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть случаев завода британского и южноафриканского штаммов коронавируса приходится именно на Турцию, а привозят их в Россию как раз туристы.
По предварительным данным, власти выбирают между вариантом полной приостановки авиасообщения с Турцией минимум на месяц и вариантом введения обязательного карантина для прибывающих из этой страны туристов, сообщает РБК со ссылкой на оперштаб.
Ранее эксперты портала «Турпром» также сообщили о планах российских властей запретить россиянам летать в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу из-за появления новых штаммов.
Участники туристического рынка надеются, что оперштаб выберет вариант с введением карантина для россиян по приезду домой, поскольку приостановка рейсов грозит туроператорам крупными убытками из-за большого количества проданных путевок на турецкие курорты.
Туркомпании со своей стороны предлагают и третий вариант решения проблемы. Это обязательная вакцинация от COVID-19 выезжающих за границу россиян.