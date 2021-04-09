Фонд младшей дочери президента Катерины Тихоновой получил 6 млрд рублей
Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет младшая дочь президента России Катерина Тихонова, с 2013 года получил около 6 млрд рублей
Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет младшая дочь президента России Катерина Тихонова, с 2013 года получил около 6 млрд рублей.
«Иннопрактика» получает доходы от коммерческой деятельности, добровольные взносы и пожертвования от различных организаций и граждан. например, в 2019 году фонд дочери Владимира Путина получил 580,5 млн рублей, а в 2020 году – 514,2 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
Из общего дохода в размере 6 млрд рублей в виде пожертвований и взносов организация получила 3,3 млрд рублей.
В попечительский совет «Иннопрактики» входят главы государственных компаний Игорь Сечин («Роснефть»), Алексей Миллер («Газпром»), Николай Токарев («Транснефть»), Сергей Чемезов («Ростех») и другие.
Среди спонсоров проектов фонда «Иннопрактика» - компания «Норильский никель» Владимира Потанина и мэрия Москвы. Так, осенью 2020 года власти Москвы зарезервировали в городском бюджете на 2021-2023 гг. 3,6 млрд рублей на строительство научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ. Разработкой концепции проекта занимается фонд Тихоновой.