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09 апреля 2021, 15:31

Глава Северной Осетии ушел в отставку. Его место займет полпред президента Сергей Меняйло

Официально глава республики уволился по собственному желанию, однако СМИ уже давно прочили ему отставку. Примечательно, что еще сегодня пресс-служба главы Северной Осетии опровергала информацию об уходе г-на Битарова

Глава Северной Осетии ушел в отставку. Его место займет полпред президента Сергей Меняйло
Фото: gztslovo.ru

Президент России Владимир Путин отправил в отставку уже третьего губернатора. Как и ожидалось, свою должность покинет глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Официально глава республики уволился по собственному желанию, однако СМИ уже давно прочили ему отставку. Примечательно, что еще сегодня утром пресс-служба главы Северной Осетии опровергала информацию об уходе г-на Битарова.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, который ранее занимал должность губернатора Севастополя, а затем должность полпреда Сибирского федерального округа.

Напомним, что на этой неделе в отставку ушли глава республики Тува Шолбан Кара-оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Врио главы тувы стал Владислав Ховалыг, а врио главы Ульяновской области - сенатор Алексей Русских.

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