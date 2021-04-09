Глава Северной Осетии ушел в отставку. Его место займет полпред президента Сергей Меняйло
Официально глава республики уволился по собственному желанию, однако СМИ уже давно прочили ему отставку. Примечательно, что еще сегодня пресс-служба главы Северной Осетии опровергала информацию об уходе г-на Битарова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку уже третьего губернатора. Как и ожидалось, свою должность покинет глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Официально глава республики уволился по собственному желанию, однако СМИ уже давно прочили ему отставку. Примечательно, что еще сегодня утром пресс-служба главы Северной Осетии опровергала информацию об уходе г-на Битарова.
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, который ранее занимал должность губернатора Севастополя, а затем должность полпреда Сибирского федерального округа.
Напомним, что на этой неделе в отставку ушли глава республики Тува Шолбан Кара-оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Врио главы тувы стал Владислав Ховалыг, а врио главы Ульяновской области - сенатор Алексей Русских.