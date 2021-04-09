В Минтруда и соцразвития Дагестана проходят обыски по делу о махинациях с госзакупками
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Министерстве труда и социального развития республики Дагестан. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при госзакупке автомобилей
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Министерстве труда и социального развития республики Дагестан. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при госзакупке автомобилей.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении руководителя отдела закупок Минтруда и соцразвития возбуждено дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».
Согласно материалам следствия, в 2019 году ведомству выдели деньги из федерального бюджета на закупку 29 автомобилей для доставки пожилых людей в медицинские учреждения. ответственный за это госконтракт начальник отдела закупок попросил гендиректора коммерческой фирмы подготовить подложные предложения от двух компаний об общей стоимости транспорта на сумму 49,4 млн рублей. Своему сообщнику чиновник пообещал содействие в поучении других госконтрактах.
В итоге к тендеру был допущен единственный участник. Им стала фирма, представитель которой подготовил подложные документы.