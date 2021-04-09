Супруг британской королевы принц Филипп скончался в возрасте 99 лет
В официальном сообщении Букингемского дворца по поводу кончины принца Филиппа говорится, что «королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату»
В Великобритании скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. До своего 100-летнего юбилея он не дожил два месяца.
В официальном сообщении Букингемского дворца по поводу кончины принца Филиппа говорится, что «королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату».
В начале текущего года Букингемский дворец сообщил о госпитализации принца Филиппа в связи с его недомоганием. Примерно через месяц супруга британской королевы перевели в другую больницу, где ему провели операцию на сердце. Выписали принца только в середине марта, после чего он вернулся в Виндзорский замок.
Принц Филипп родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1939-1940 гг он окончил Королевский военно-морской колледж в британском Дартмуте. Во время обучения Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, а поженились они в ноябре 1947 года. В связи с принятием британского подданства он отказался от иностранных титулов «принц Греческий» и «принц Датский», но получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.