В аэропорту «Внуково» едва не столкнулись самолеты «Победы» и «Авиастар-ТУ»
В московском аэропорту «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета. Авиапроисшествие произошло еще 7 апреля, но известно о нем стало только сегодня
В московском аэропорту «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета. Авиапроисшествие произошло еще 7 апреля, но известно о нем стало только сегодня.
По данным Baza, по неустановленной пока причине лайнер «Боинг 737» лоукостера «Победа» и «Боинг 757» компании «Авиастар-ТУ» одновременно оказались на одном и том же участке рулежных дорожек. Самолет «Победы» пересек путь второго.
Воздушные суда двигались со скоростью примерно 40-50 километров в час, а летчики «Авиастара» успели затормозить, когда между кабиной их самолета и крылом лайнера «Победы» оставалось примерно полтора-два метра.
Пилоты «Авиастара-ТУ» заявили, что не могли увидеть самолет «Победы» раньше из-за специфического расположения рулежных дорожек во «Внуково», а когда заметили второй лайнер, то сразу применили экстренное торможение.