«Важные истории» рассказали о продвижении по службе сотрудников владимирского УФСИН, причастных к пыткам
«Важные истории» опубликовали расследование о сотрудниках управления ФСИН по Владимирской области, которых считают причастными к распространению пыток заключенных в колонии. Героем расследования является Игорь Кулагин, который в 2011 году стал начальником самого крупного исправительного учреждения области
«Важные истории» опубликовали расследование о сотрудниках управления ФСИН по Владимирской области, которых считают причастными к распространению пыток заключенных в колонии.
Героем расследования является Игорь Кулагин, который в 2011 году стал начальником самого крупного учреждения ФСИН во Владимирской области – колонии № 2, известной как «Владимирский централ».
Уже в 2014 году Кулагин стал заместителем главы владимирского УФСИН, в 2016 году — его первым заместителем, а в 2019 году начальником Управления режима и надзора ФСИН, которое отвечает за режим во всех исправительных учреждениях страны.
Правозащитники рассказали, что до Кулагина в колониях Владимирской области в целом обстановка была нормальная. Были одна-две колонии, где били людей, но с его приходом начались повальные пытки. «ИК-2 «Покров», ИК-3 «Моторка», ИК-6 «Мелехово». Во всех этих колониях сейчас творится ад», - отметил Дмитрий Кирсанов из фонда «Я выбираю жизнь».
В 2015 году «Владимирский централ» возглавил уже Андрей Климов, при котором, по словам бывших заключенных, «пытки начинались сразу по прибытии в колонию». Пока Климов руководил «Владимирским централом» там погибли как минимум двое заключенных Артем Аликин и Андрей Грачев. Однако все это не помешало карьере тюремщика. В 2019 году он был назначен первым заместителем Кулагина в Управлении режима и надзора ФСИН.
После Андрея Климова должность начальника «Владимирского централа» занял Александр Зотов, который до этого возглавлял ИК-2 в Покрове, где сейчас сидит Алексей Навальный. При Зотове в покровской колонии главой оперативной части был Роман Саакян. Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в этой колонии, рассказал, что именно г-н Саакян создал в исправительном учреждении в «барак усиленного режима».
«Обычно людям хватало двух недель в этом отряде, чтобы потом они делали все, чтобы больше туда не попасть», - отметил националист.
Напомним, что ранее Дмитрий Демушкин в интервью государственному телеканалу RT подробно рассказал об укладе в покровской ИК-2, а журналисты констатировали, что условиях в этом учреждении адские и бесчеловечные. Однако после того, как в покровскую колонию попал Алексея Навальный, RT выпустил сюжет, в котором исправительное учреждение назвали «образцовым» и сравнили с санаторием.