В МВД отказались принять подписи под петицией против злоупотребления планом «Крепость»
Приемная Министерства внутренних дел России отказалась принять подписи, собранные правозащитниками под петицией против злоупотребления силовиками планом «Крепость». Причины отказа представители ведомства не назвали
Приемная Министерства внутренних дел России отказалась принять подписи, собранные правозащитниками под петицией против злоупотребления силовиками планом «Крепость». Причины отказа представители ведомства не назвали.
Пресс-секретарь проекта «ОВД-Инфо» Константин Фомин в беседе с «МБХ медиа» выразил надежду на то, что «после звонков в пресс-службу они придут в себя». Кроме того, петиция и подписи будут продублированы через цифровую приемную.
Правозащитники собрали более 140 тысяч подписей под петицией против злоупотребления в использовании плана «Крепость», который разрешает не допускать адвокатов к задержанным гражданам.
Согласно инструкции, план «Крепость» вводится в отделении полиции в случае угрозы взрыва или террористического акта. Однако зимой текущего года сотрудники МВД активно использовали этот план, чтобы не пускать адвокатов к задержанным на протестных митингах гражданам.