Полный тезка сына сенатора Мизулиной оказался владельцем квартиры за 100 млн рублей
Николай Мизулин владеет квартирой площадью 212 кв.м. в одном из элитных домов в центре столицы, в котором всего 28 квартир. Кадастровая стоимость объекта составляет 86,5 млн рублей. Рыночная же стоимостью такой квартиры может составлять около 100 млн рублей
Полный тезка сына сенатора Елены Мизулиной оказался владельцем квартиры в Москве примерной стоимостью 100 млн рублей.
«Собеседник» со ссылкой на базу данных Росреестра сообщает, что Николай Мизулин владеет квартирой площадью 212 кв.м. в одном из элитных домов в центре столицы, в котором всего 28 квартир. Кадастровая стоимость объекта составляет 86,5 млн рублей. Рыночная же стоимостью такой квартиры может составлять около 100 млн рублей.
Ранее российские СМИ сообщали, что Николай Мизулин работает за границей. А в 2013 году журналист Елена Костюченко сообщала, что компания Mayer Brаwn, партнером которой является сын сенатора-патриота, спонсирует ЛГБТ-организации. Компания занимает высокую позицию в ЛГБТ-рейтинге, как «лучшее место для трудоустройства ЛГБТ-юристов». Отметим, что мама Николая Мизулина его «такому не учила», поскольку сама выступает за защиту традиционных ценностей.