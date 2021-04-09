Операторы связи сообщили о сбое в работе сетей из-за оборудования для «изоляции рунета»
Крупные российские операторы связи сообщили о сбоях в своих сетях из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете» или «изоляции рунета»
Крупные российские операторы связи сообщили о сбоях в своих сетях из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете» или «изоляции рунета».
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в компаниях-операторах связи сообщает, что в марте технический сбой произошел у компании «Обит» из-за системы для фильтрации интернет-трафика (DPI), установленной Роскомнадзором. Для перезапуска сети оператору пришлось отключить оборудование, предоставленное надзорным ведомством.
Проблемы из-за оборудования Роскомнадзора возникли также у всех операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 и «Ростелекома». Правда в «Ростелекоме» заявили, что авария якобы произошла на сети одного из зарубежных провайдеров, однако операторы связи утверждают, что проблема была с российской стороны.
Между тем, в Роскомнадзоре заявили, что изменение параметров работы систем операторов связи может повлечь штраф в размере до миллиона рублей как нарушение закона о «суверенном интернете».
В Минцифры в свою очередь отметили, что за сбои в работе сетей отвечают владельцы инфраструктуры, то есть операторы связи. При этом системами фильтрации трафика владеет Роскомнадзор.