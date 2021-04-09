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Москва
09 апреля 2021, 12:41

Власти Москвы готовятся к кадетскому параду, хотя запрет на массовые мероприятия еще не снимали

Департамент образования Москвы запланировал провести в мае кадетский парад по случаю празднования Дня Победы. Парад с участием 12 тысяч человек назначен на 6 мая, хотя столичные власти пока не заявляли о снятии запрета на проведение массовых мероприятий

Власти Москвы готовятся к кадетскому параду, хотя запрет на массовые мероприятия еще не снимали
Фото: mccvu.ru

Департамент образования Москвы запланировал провести в мае кадетский парад по случаю празднования Дня Победы. Парад с участием 12 тысяч человек назначен на 6 мая, хотя столичные власти пока не заявляли о снятии антикоронавирусного ограничения, касающегося запрета на проведение массовых мероприятий.

«Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок несколько контрактов от Депобразования, которые относятся к организации кадетского парада. Согласно размещенным заявкам, парад обойдется бюджету Москвы в 20 млн рублей. Чиновники заказали сцену для выступлений, навесные экраны, башни для звукового оборудования, светодиодные экраны, акустические системы, микрофоны, рации, усилители для звуковых мониторов и так далее.

Кроме того, подрядчик должен разработать сценарий мероприятия с акцентами на «славное настоящее российского государства, мощь и величие армии России, созидание, патриотизм, любовь к родине, героизм и т.д.».

В заявке Департамента образования говорится о 12 000 участников, включая зрителей.

Отметим, что в очном формате кадетский парад последний раз проводился в 2019 году. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этот раз парад должен состояться, но для этого мэрии Москвы нужно официально снять запрет на проведение массовых мероприятий. Впрочем, действующий антикоронавирусный запрет не помешал властям провести в марте митинг-концерт в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России. Ведь по мнению властей, коронавирусом можно заразиться только на протестных митингах, а не на провластных мероприятиях.

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