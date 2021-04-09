09 апреля 2021, 11:59
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Симферополе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в республике Крым. По подозрению в организации диверсии задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения
Фото: РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в республике Крым. По подозрению в организации диверсии задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения.
РИА Новости со ссылкой на Центр информационных связей ФСБ сообщает, что задержанные планировали утроить атаку с использованием взрывных устройств на образовательное учреждение в Симферополе. После теракта они собирались сбежать в Сирию через Украину и Турцию.
В ФСБ сообщили, что подозреваемые являются членами террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ запрещена в России). В их смартфонах силовики обнаружили инструкции по изготовлению самодельных бомб и переписку со своими кураторами. В переписке обсуждались подробности теракта.