Первый канал удалил единственную видеозапись с предполагаемой второй женой Рамзана Кадырова
«Первый канал» удалил видеозапись с предполагаемой второй женой Рамзана Кадырова Фатимой Хазуевой, которая стала героиней недавнего расследования издания «Проект». Одновременно с этим сайт редакции подвергся кибератаке
«Первый канал» удалил видеозапись с предполагаемой второй женой Рамзана Кадырова Фатимой Хазуевой, которая стала героиней недавнего расследования издания «Проект». Одновременно с этим сайт редакции подвергся кибератаке.
«Проект» отмечает, что ранее на сайте «Первого канала» хранился репортаж о первом и последнем конкурсе красоты в Чечне, одной из финалисток которого была Фатима Хазуева. После конкурса «Краса Чечни-2006» она познакомилась с Рамзаном Кадыровым, а в ее родовом селе и в Грозном ее стали называть «женой главы».
Сейчас единственная видеозапись, на которой отчетливо показана Фатима Хазуева, недоступна для просмотра. Вместо репортажа появляется сообщение об ошибке. При этом остальные три сюжета о конкурсе красоты в Чечне, в которых фигурируют другие участницы, не были удалены.
Сотрудники «Проекта» также сообщили, что после публикации статьи о второй жене Рамзана Кадырова, на которую записано дорогостоящее имущество, на сайт издания участились хакерские атаки. Кроме того, неизвестные массово жалуются на это расследование в Youtube и TikTok с целью добиться блокировки.