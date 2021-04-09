Жительница Петербурга подала жалобу в ЕСПЧ на принудительную госпитализацию в начале пандемии
Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина подала жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за принудительной госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию в начале пандемии
Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина подала жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за принудительной госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию в начале пандемии. Ильина стала первой из российских граждан, которая решила оспорить принудительную отправку в больницу.
Адвокат правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова сообщила «Коммерсанту», что Аллу Ильину госпитализировали с подозрением на COVID-19 в феврале 2020 года. Женщина вернулась в Петербург из Китая, где эпидемиологическая ситуация по коронавирусу была крайне неблагоприятной.
Петербурженку госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением, потому что перед этим она жаловалась на температуру и боли в горле. Первоначально врач поставил Ильиной диагноз ОРВИ, а затем к ней пришли врач из поликлиники и сотрудники Роспотребнадзора. Визитеры заявили, что госпитализация ей не требуется, однако спустя некоторое время глава управления Роспотребнадзора по северной столице вынесла постановление о госпитализации Аллы Ильиной.
На следующий день после госпитализации женщина сбежала из больниц, однако санитарное ведомство обратилось в суд, а тот постановил отправить ее в больницу принудительно.
В своей жалобе Алла Ильина указала, что покинула больницу, потому что ее выписал врач. Теперь она требует признать, что российский суд нарушил ее право на свободу и личную неприкосновенность Конвенции о защите прав человека.