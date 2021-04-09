09 апреля 2021, 10:59
В Иркутске местный житель провел пикет против Путина в трамвае
В Иркутске местный житель провел пикет против президента Владимира Путина в трамвае. Во время поездки в общественном транспорте мужчина развернул плакат с надписью «Путина — в отставку!»
Фото: Telegram-канал "Красный Иркутск"
В Иркутске местный житель провел пикет против президента Владимира Путина в трамвае. Во время поездки в общественном транспорте мужчина развернул плакат с надписью «Путина — в отставку!».
Телеграм-канал «Красный Иркутск» сообщает, что трамвай, в котором прошел пикет, власти ранее планировали сделать скоростным.
Речь идет о трамвае по маршруту «Иркутск - Шелехов - Ангарск». Партия «Единая Россия» перед выборами в Законодательное Собрание региона в 2018 году обещала, что в области появятся скоростные трамваи. Тогда по Иркутской области висели предвыборные баннеры «ЕР» с лозунгом «Партия, которая работает». Однако за три года ни одного скоростного трамвая в регионе так и не появилось, сообщает «Тайга.Инфо».