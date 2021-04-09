В зэке из репортажа ВГТРК узнали «главного активиста». Он рассказывал, что Навальный требует «особого отношения»
Заключенный Александр Шуралев, который в репортаже государственного телеканала «Россия» рассказывал журналистам о том, что Алексей Навальный в колонии требует к себе особого отношения и отказывается убираться, оказался активистом и завхозом
Заключенный Александр Шуралев, который в репортаже государственного телеканала «Россия» рассказывал журналистам о том, что Алексей Навальный в колонии требует к себе особого отношения и отказывается убираться, оказался активистом и завхозом.
Националист Дмитрий Демушкин, который ранее отбывал наказание в покровской колонии №2, опознал активиста, который сотрудничает с администрацией колонии, по белым полосам на форме. У всех остальных заключенных полосы серые.
Демушкин написал в Facebook, что Шуралев непосредственно управляет активистами (секция правопорядка), а завхозы в колонии получают официальную зарплату от государства «за перевоспитание таких, как Навальный, и других осужденных».
Ранее националист прокомментировал репортаж сотрудницы другого пропагандистского телеканала RT Марии Бутиной, которая назвала покровскую колонию образцовой. Демушкин еще два года назад давал интервью этом телеканалу об укладе в ИК-2, а журналисты издания сообщили, что в этом учреждении царит «ад и бесчеловечное отношение».
Националист с иронией отметил, что покровская ИК-2 для пропагандистов стала «санаторием» сразу, как там появился Навальный.