Активисты организовали виртуальное кладбище на Кутузовском проспекте
Московские активисты организовали на Кутузовском проспекте виртуальный погост в знак протеста против нежелания Департамента транспорта города установить разделительные отбойники на этой дороге
Московские активисты организовали на Кутузовском проспекте виртуальный погост в знак протеста против нежелания Департамента транспорта города установить разделительные отбойники на этой дороге.
Общественники установили крестики в интерактивных Яндекс.Картах по обе стороны Кутузовского проспекта, который считается самой опасной дорогой в Москве из-за большого количества крупных ДТП.
Одновременно с этим активисты разместили петицию на сайте Change.org с требованием к мэру Москвы Сергею Собянину установить разделительный барьер на Кутузовском проспекте, который прозвали «дорогой смерти». В петиции отмечается, что за последние пять лет на этой дороге в результате ДТП погибли более 60 человек, однако Департамент транспорта не предпринимает никаких действий по обеспечению безопасности на проспекте.
Активисты отметили, что создали виртуальное кладбище на Яндекс.Картах, чтобы каждый мог наглядно оценить масштабы трагедии. «Мы хотим донести эту информацию до каждого москвича, но прежде всего — до каждого чиновника, чтобы им стало стыдно от их бездействия и равнодушия», - говорится в петиции, которую цитирует «МБХ Медиа».
Кутузовский проспект представляет собой трассу с пятью полосами движения в каждую сторону и разрешенной скоростью в 80 км/ч. Разграничения встречных потоков на этой дороге нет, поэтому там часто случаются ДТП, в которых погибают люди. Поскольку Кутузовский проспект является «элитным» направлением, то зачастую смертельные аварии там происходят из-за VIP-авто, выезжающих на встречную полосу.
Отметим, что российские общественники уже много лет просят мэрию Москвы установить отбойники на Кутузовском проспекте, однако власти это требование игнорируют. Москвичи считают, что мэрия не хочет вводить ограничения для машин со спецномерами и спецсигналами, хотя на кону стоит безопасность граждан.