Пензенский суд отменил решение о постановке на учет школьницы из-за постов об акции КПРФ
Пензенский суд признал незаконной постановку на учет в полиции ученицы 8-го класса из-за постов об акции протеста КПРФ в соцсети «ВКонтакте». Решение о ее постановке на учет приняла полицейская комиссия по делам несовершеннолетних
Пензенский суд признал незаконной постановку на учет в полиции ученицы 8-го класса из-за постов об акции протеста КПРФ в соцсети «ВКонтакте». Решение о ее постановке на учет приняла полицейская комиссия по делам несовершеннолетних.
Адвокат девочки Михаил Лисин рассказал изданию «7×7», что ранее в отношении Анастасии был вынесен отказ в возбуждении административного дела, однако в этом отказе полицейские фактически объявили ее виновной. Защитник назвал действия силовиков недопустимыми, напомнив им о презумпции невиновности.
Ученица 8-го класса школы № 66 является активисткой пензенского комсомола. В своем аккаунте она сделала несколько постов и репостов о несогласованной протестной акции, которую местное отделение КПРФ запланировало на 23 февраля.
Заместитель директора школы Вера Махонина обратилась в полицию с заявлением о том, что в постах школьницы могут быть признаки экстремизма или призывов к свержению власти. Подростку из-за этого пришлось сменить школу.