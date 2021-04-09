«Гринпис» раскритиковал планы «дочки» Ростеха построить мусоросжигательные заводы вместо перерабатывающих
Российское отделение «Гринпис» направило письма в Минприроды, Минэнерго и Российскому экологическому оператору, в которых выступило против сжигания отходов вместо их переработки
Российское отделение «Гринпис» направило письма в Минприроды, Минэнерго и Российскому экологическому оператору, в которых выступило против сжигания отходов вместо их переработки. Письмо экологов связано с планами компании «РТ-Инвест» (дочерняя структура «Ростеха») построить 25 мусоросжигательных заводов, хотя ранее власти обещали, что отходы в России будут сортировать и перерабатывать.
Эксперты «Гринпис» указали, что при мусоросжигании выбрасывается больше парниковых газов по сравнению с другими способами обращения с отходами, а также образуется токсичная зола. Кроме того, строительство МСЗ вместо сортировочных центров не создаст дополнительных рабочих мест. Экологи отметили, что в сжигании отходов достаточно задействовать двух человек, а на сортировке и переработке – до 115 человек.
«Гринпис» предлагает акцентировать внимание не только на переработке отходов, но и на недопущении появления лишнего мусора за счет развития инфраструктуры для использования многоразовых товаров, тары и упаковки.
«РТ-Инвест», напротив, настаивает на сжигании мусора. Компания объясняет это наличием мусорных «хвостов», которые образуются даже при самой развитой системе сортировки и которые не поддаются переработке. Такими «хвостами» являются средства личной гигиены, неперерабатываемый пластик под маркировкой 3 и 7, композитная упаковка и полиэтиленовая пленка, сообщает РБК.