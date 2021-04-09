Сын бывшего сити-менеджера Чебоксар, осужденный за ДТП, вышел по УДО
Олегу Ладыкову оставалось сидеть еще 1 год и 8 месяцев, однако Алатырский суд удовлетворил ходатайство его защиты об условно-досрочном освобождении. Прокуратура выступила против и обжаловала решение об УДО Ладыкова
Сын бывшего сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП с пострадавшими, вышел на свободу по УДО.
Олегу Ладыкову оставалось сидеть еще 1 год и 8 месяцев, однако Алатырский суд удовлетворил ходатайство его защиты об условно-досрочном освобождении. Прокуратура выступила против и обжаловала решение об УДО Ладыкова. Верховный суд республики Чувашии в свою очередь оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщает РИА Новости.
Авария с участием сына чиновника произошла 22 июля 2019 года. Олег Ладыков на своем автомобилей Audi Q7 нарушил ПДД на автодороге М-7 «Волга» и врезался в металлический отбойник, после чего столкнулся с автомобилем «УАЗ-3909». Водитель УАЗа получил травмы, а виновник с места ДТП скрылся. Также выяснилось, что у него не было водительских прав.
В мае 2019 года Олег Ладыков был условно осужден за нападение на сотрудника полиции.