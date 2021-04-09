В Петербурге в отделе полиции обнаружили плакат с нацистским рисунком
Совет по правам человека при президенте России обратился в ГУ МВД по Санкт-Петербургу из-за плаката с призывом «давить русофобию» и нацистским рисунком в отделе полиции
Совет по правам человека при президенте России обратился в ГУ МВД по Санкт-Петербургу из-за плаката с призывом «давить русофобию» и нацистским рисунком в отделе полиции.
Правозащитники считают, что такого рода плакаты в полиции нарушают права НКО и права граждан на объединение, а также подрывают доверие к работе государственных органов. Помимо этого, плакат нарушает права человека, закрепленные в законах о полиции и об экстремистской деятельности.
Глава Совета Валерий Фадеев намерен в ближайшее время обсудить русофобский плакат с петербургским прокурором.
«Органы полиции позволили себе то, что они не должны делать», - заключили в СПЧ.
«Русофобский» плакат заметили журналисты «Фонтанки» в 70-м отделе полиции северной столицы. Плакат был посвящен «Антироссийским исследовательским структурам и их негативному влиянию на общеполитическую ситуацию в РФ». На нем изображена мужская рука, которая душит змею с надписью «русофобия». Оригинал этого изображения — нацистский плакат. На этом плакате также перечислялись организации, которые «продвигают русофобию» и «ведут деструктивную деятельность».