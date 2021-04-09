Депутат-единоросс извинился за дебош в самолете спустя месяц после инцидента
Депутат Государственной думы от «Единой России» Антон Гетта извинился за дебош, устроенный им на рейсе «Аэрофлота» Казань – Москва, спустя месяц после инцидента
Депутат Государственной думы от «Единой России» Антон Гетта извинился за дебош, устроенный им на рейсе «Аэрофлота» Казань – Москва, спустя месяц после инцидента.
«Искренне сожалею о той ситуации. <…> Как это нередко бывает, реальность отличается от новостных заголовков. Один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко», - заявил парламентарий, слова которого приводит Life.
Напомним, примерно месяц назад Telegram-канал Life Shot опубликовал письмо авиакомпании «Аэрофлот», направленное в адрес руководства Госдумы. В этом письме сотрудники компании пожаловались на поведение депутата-единоросса Антона Гетты, который отказывался надевать защитну маску, громко разговаривал, ходил по салону, не реагировал на замечания бортпроводников и хамил им, а также требовал «новых порций алкоголя».
В «Единой России» тогда пообещали дать оценку действиям своего депутата, а в Госдуме заявили, что рассмотрят вопрос о поведении Гетты на заседании комиссии по этике, если инцидент подтвердит полиция.