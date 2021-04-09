Леонид Волков поблагодарил кремлевских пранкеров за организацию его выступления в ОБСЕ
Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков получил приглашение выступить на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Сам оппозиционер поблагодарил за это приглашение «кремлевских» пранкеров Лексуса и Вована
Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков получил приглашение выступить на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Сам оппозиционер поблагодарил за это приглашение «кремлевских» пранкеров Лексуса и Вована.
В своем Telegram-канале Леонид Волков сообщил, что примерно две недели назад на почту Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) пришло письмо от советника ассамблеи ОБСЕ Лоика Пулена. Он сообщил, что к ним в организацию якобы обратился Леонид Волков «с довольно странным посланием», поэтому он решил написать оппозиционеру, чтобы удостовериться, правда ли это письмо принадлежит именно ему.
Письмо в ОБСЕ от имени лже-Волкова пришло с почтового адреса lvolkov@navalny.team (у политика нет такого адреса) и содержало польский мобильный телефон. Соратник Алексея Навального отметил, что в этом письме, написанном «на ужасном английском», он якобы просил ОБСЕ поддержать «финансово» его и Юлию Навальную «в тяжелой борьбе за правое дело».
Волков считает, что за этим письмом стоят пранкеры Лексус и Вован, но поблагодарил их за труды, поскольку Лоик Пулен пригласил политика выступить в Парламентской ассамблее и рассказать об условиях содержания Алексея Навального в колонии.
«Спасибо Лексусу и Вовану, организовали мне выступление на важной международной площадке», - отметил Леонид Волков.