Дептранс Москвы заподозрили в сокрытии от ГИБДД данных о 566 нарушениях Эдварда Била
Москва в буквальном смысле напичкана самыми современными камерами и «интеллектуальными системами», на которые из бюджета тратятся миллиарды рублей, однако блогер продолжал безнаказанно нарушать ПДД, пока не устроил резонансную аварию
Врио главы московской Госавтоинспекции Алексей Диокин не смог ответить на вопросы журналистов о том, почему полиция не смогла поймать блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП на Садовом кольце, хотя за его машиной числились сотни нарушений. Москва в буквальном смысле напичкана самыми современными камерами и «интеллектуальными системами», на которые из бюджета тратятся миллиарды рублей, однако блогер продолжал безнаказанно нарушать ПДД, пока не устроил резонансную аварию.
Напомним, авария с участием пранкера Эдварда Била произошла на Садовом кольце Москвы 1 апреля. Блогер на своем Audi RS6 выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. За рулем одной из пострадавших машин находилась сотрудница Госдумы, которая получила серьезные травмы. Несколько дней женщина находилась в коме, и только недавно ее состояние стало улучшаться.
Уже после резонансного ДТП выяснилось, что с начала 2021 года «Ауди» Эдварда Била совершила 566 нарушений ПДД, однако ни одного штрафа с камер ему не выписали. Как оказалось, машина была снята с учета, но продолжала использоваться. Водителя иномарки не штрафовали даже за езду на незарегистрированном транспортном средстве.
Врио начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин сообщил, что с таких случаях инспекция использует «интеллектуальную» систему поиска автомобилей, но не смог ответить, почему на машине Эдварда Била эта система не сработала и его не поймали до того, как он совершит ДТП.
Главный столичный гаишник также не смог ответить на вопрос журналистов, предоставлял ли ведомству данные о нарушениях г-на Била «Центр организации дорожного движения», или предоставлял, но по каким-то причинам эти сведения были проигнорированы. На это Диокин лишь заявил, что инспекторы вручную вынесли блогеру 15 штрафов за различные нарушения ПДД.
Отметим, что в Москве все данные о нарушении правил дорожного движения сначала попадают в Data-центр «ЦОДД» для предварительной обработки. Сотрудники центра АО базам проверяют собственника транспортного средства, но если снята с регистрации, то черновик постановления о вынесении штрафа не формируется. В этом случае 4-й отдел УГИБДД по Москве (бывший ЦАФАП) информацию о нарушителе не получает, так как формально для полиции такого нарушения просто не существует, сообщает «КоммерсантЪ».
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что основная вина за такие инциденты все же лежит на Департаменте транспорта Москвы, который создал собственную «штрафовальную машину», подвинув ГИБДД. По мнению активиста, ведомство Максима Ликсутова сознательно не реагирует на дорожный беспредел VIP-водителей и само взращивает потенциальных виновников крупных аварий, чтобы потом свалить вину на ГИБДД, а сами готовы использовать резонансную историю для очередного «закручивания гаек» законопослушным водителям в виде новых камер, дорожных ловушек и, конечно, новых штрафов.
Петр Шкуматов считает, что после ДТП с Эдвардом Билом прокуратура в первую очередь должна проверить Дептранс в целом и «ЦОДД» в частности на предмет сокрытия многочисленных нарушений со стороны блогера.